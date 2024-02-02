Половина вакансий в Крыму – предложения с зарплатой до 20 тыс рублей

Около половины вакансий в Крыму составляют с предложения с зарплатой до 20 тысяч рублей. Об этом сообщила замдиректора республиканского Центра занятости Анжелика Бурец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2023 году работодатели в РК предложили 83,5 тысячи вакансий. Наиболее востребованы были преподаватели и воспитатели, врачи, медсестры и санитары. Много предложений было в сфере управления, промышленности, сельском хозяйстве, санаторно-курортной отрасли, в секторе транспорта и связи.

При этом 45% – 47% вакансий подразумевали зарплату в размере от МРОТ до

20 тысяч рублей. По словам Бурец, наиболее высокооплачиваемыми в Крыму являются электрогазосварщики, бетонщики, водители-дальнобойщики, стрелки в воинскую часть, технические и коммерческие директора. «Все это зарплаты 100 тысяч рублей и выше», – заявила замдиректора республиканского Центра занятости.

Но признала: ««Даже из рабочих профессий на 60% – 70% востребован неквалифицированный труд». И уточнила: средняя зарплата для рабочих в РК – 21 тысяча, для служащих – 24 тысячи рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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