На те же грабли: крымчанка дважды почистила карму за миллионы рублей

Жительница Белогорска отдала 7 млн рублей за чистку кармы.
Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, женщине позвонила незнакомка, представилась целительницей Дороти и заявила: нужно срочно провести обряд защиты и очистки кармы, иначе с ее близким родственником может случиться беда. Свои услуги незнакомка оценила в 100 тысяч рублей за сеанс.
Крымчанка засомневалась, но Дороти убедила ее, что после обряда деньги средства вернутся на счет. И дама согласилась: в течение 4 месяцев она переводила средства на указанный мошенницей счет. Поняла , что ее обманули, когда общая сумма платежей достигла 7 млн рублей.
Когда полиция начала разбирательство, выяснилось, что в 2021 году крымчанка уже пользовалась подобной услугой: тогда она заплатила более 2 миллионов рублей.
Белогорск, Олег Яковенко
© 2024, РИА «Новый День»