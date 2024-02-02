На те же грабли: крымчанка дважды почистила карму за миллионы рублей

Жительница Белогорска отдала 7 млн рублей за чистку кармы.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, женщине позвонила незнакомка, представилась целительницей Дороти и заявила: нужно срочно провести обряд защиты и очистки кармы, иначе с ее близким родственником может случиться беда. Свои услуги незнакомка оценила в 100 тысяч рублей за сеанс.

Крымчанка засомневалась, но Дороти убедила ее, что после обряда деньги средства вернутся на счет. И дама согласилась: в течение 4 месяцев она переводила средства на указанный мошенницей счет. Поняла , что ее обманули, когда общая сумма платежей достигла 7 млн рублей.

Когда полиция начала разбирательство, выяснилось, что в 2021 году крымчанка уже пользовалась подобной услугой: тогда она заплатила более 2 миллионов рублей.

Белогорск, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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