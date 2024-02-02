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Пятница, 2 февраля 2024, 13:50 мск

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Крымские муниципалитеты снизили темпы реконструкции детских садов

Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал несколько муниципалитетов за снижение темпов реконструкции детских садов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о Ялте, Алуште, Красноперекопске и поселке Нижнегорский.

«Отставание от графика необходимо ликвидировать, сроки наверстать и выйти на плановые показатели. Напомню, что во всех случаях, когда сотрудничество с недобросовестным подрядчиком продолжается, несмотря на системные нарушения, наказаны должны быть должностные лица, которые своевременно не расторгли контракт», – заявил Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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