В Крыму снова ожидается ураган

В Крыму снова ожидаются сильные ливни и снег, возможен ураган.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», суббота, 3 февраля, будет сухой, но в воскресенье снова пойдут дожди. А новая неделя начнется со снегопадов.

В связи с прохождением холодного фронта днем 5 февраля в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, в горах снег, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки.

5 февраля и ночью 6 февраля юго-западный ветер изменится на северо-западный и усилится до 25-30 м/с, а в южных районах и горах – до 35 м/с. Напомним, по шкале Бофорта это соответствует урагану.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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