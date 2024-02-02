В Севастополе мигранты напали на студента

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту избиения студента мигрантами.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, нападение произошло на улице Коммунистической. Трое молодых людей заметили на улице 19-летнего севастопольца, догнали его и сбили с ноги. Забрали рюкзак, но не найдя в нем ничего интересного, избили хозяина: удары наносились не только руками, но и ногами. Происшествие зафиксировала камера наружного наблюдения.

«Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных группой лиц по предварительному сговору – ч. 2 ст. 213 УК РФ. Нападавших пока не задержали.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube