«Нагрубили»: житель Крыма разгромил алкогольный отдел

В Керчи неадекватный посетитель разгромил алкогольный отдел в магазине.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, мужчина взял с полки товар и начал пить. Сотрудники магазина потребовали оплатить товар, покупатель их обругал и попробовал выйти из магазина. Когда это не удалось , он начал сбрасывать с полок по одной бутылке на пол, а потом просто сметал все, что подвернулось под руку.

Разбушевавшегося керчанина задержали сотрудники полиции и Росгвардии. Мужчина заявил, что очень хотел выпить, а ему нагрубили – вот он и вышел из себя.

Кстати, оказалось, что он уже был ранее судим.

В отношении мужчины составлен административный протокол по части 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство): ему грозит либо штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей, либо арест на срок до пятнадцати суток. И, разумеется, он должен возместить причиненный магазину ущерб.

Керчь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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