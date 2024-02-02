В Черном и Азовском морях предлагают создать Центр испытаний беспилотной техники

В Черном и Азовском морях предлагают создать Центр испытаний подводных, надводных и воздушных беспилотников. Идею озвучили представили Национальной технологической инициативы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Росавиации, центры предлагается организовать на базе вузов в Севастополе, Керчи, Новороссийске и Мариуполе. Это позволит более эффективно развивать не только направление беспилотной техники, но и технологии использования энергии солнца, ветра и волн для ее питания, а также тестировать и создавать необходимые для работы дронов технологии искусственного интеллекта и 5G.

Авторы проекта заявляют, что на создание каждого центра потребуется около 2 лет и около 150 млн рублей для первого года работы.

Севастополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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