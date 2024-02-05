На Крым надвигается ураган

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня днем, в связи с прохождением холодного фронтального раздела, в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, в горах снег, в южных, центральных, восточных районах и в горах – очень сильные осадки.

Сегодня и в ночь на 6 февраля юго-западный ветер изменится на северо-западный и усилится до 25-30 м/с, в южных районах и в горах до 35 м/с.

Напомним, по шкале Бофорта это соответствует жестокому шторму и урагану: возможны повреждения и даже разрушения зданий, снос конструкций и деревьев, строения и дома, деревья вырваны с корнями, на море высота волн может превышать 20 метров, исключительно плохая видимость.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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