В Крыму вырос спрос на аренду жилья, в Севастополе стало больше предложений

Симферополь вошел в число городов России, где в конце 2023 года вырос спрос на аренду жилой недвижимости. Исследование проводили аналитики портала «Авито Недвижимость».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в четвертом квартале минувшего года спрос на долгосрочную аренду по всем форматам жилья сократился в среднем по России на 1%.

Тенденция к сокращению отмечается по всей стране, кроме 4 городов: Сочи, где квартиры стали снимать чаще на 80%, Москвы (+19%), Симферополя (+8%) и Санкт-Петербурга (+7%).

Кстати, лидерами спроса стали студии: интерес к ним вырос на 11%, тогда как, например, к двухкомнатным квартирам упал на 4%, к трехкомнатным – на 3%.

Отмечается и снижение арендных предложений – на 10% в октябре – декабре. Больше всего сократилось количество доступных для аренды однокомнатных квартир – на 15%.

При этом рост предложений зафиксирован в Сочи, где число сдаваемых в аренду квартир утроилось, Севастополе (+38%), Калининграде (+17%) и Казани (+3%).

Аналитики отмечают, что доходность аренды вернулась к показателям 2021 года: собственник может получать 5% – 7% от стоимости жилья в год, не учитывая долгосрочный прирост стоимости недвижимости.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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