Всего за два дня севастопольцы отдали мошенникам 8 млн рублей

Около 8 млн рублей отдали мошенникам жители Севастополя за минувшие выходные.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском управлении МВД, в течение 2 дней в полицию обратились 9 горожан в возрасте от 22 до 81 лет. Мошенники «разводили» их по классическим схемам.

Защита денег на банковском счете

Жертвами данной мошеннической схемы стали четверо мужчин и две женщины. В одном из случаев 60-летнему старшему тренеру спортивной школы позвонил мошенник, представился сотрудником органов государственной безопасности и сообщил, что ему необходимо срочно перечислить все свои деньги на «безопасный счёт», так как их пытаются похитить злоумышленники. Выполнив указания, мужчина перевел на продиктованный ему счет 5 миллионов рублей.

Более 1 миллиона лишился 67-летний работник автотранспортного предприятия, которому позвонил лжесотрудник регионального коммерческого банка, сообщивший о якобы возникших проблемах с банковским счетом. По аналогичной схеме лишился 400 тысяч 37-летний работник винодельческой фирмы.

22-летней учительнице младших классов мошенник сообщил, что ее банковский счет используют злоумышленники для финансирования ВСУ. Аферист убедил потерпевшую оформить кредит в банке на сумму 250 тысяч рублей и перечислить вместе с принадлежащими ей 100 тысячами рублей на продиктованный счет.

Выполняя инструкции мошенников по телефону, шестеро жителей города лишились более 7,1 миллиона рублей.

Схема «Ваш родственник стал виновником ДТП»

81-летней пенсионерке позвонили мошенники, представились сотрудниками следственных органов, и сообщили что ее внучка стала виновницей ДТП и для непривлечения ее к уголовной ответственности нужна крупная сумма. Прибывшему курьеру пожилая женщина передала все имеющиеся деньги – 150 тысяч рублей.

Компенсации за некачественные лекарственные препараты

Местной 77-летней пенсионерке позвонил мошенник, представился сотрудником юстиции из Москвы и сообщил, что женщине полагается крупная компенсация за ранее приобретенные некачественные лекарственные препараты, но для получения денег нужно оплатить страховку и другие услуги. Поверив злоумышленнику, потерпевшая перечислила на указанные ей счета в общей сложности 310 тысяч рублей.

Поднятие рейтинга в интернет-магазине

Желая поднять рейтинг продавца на популярном маркетплейсе, 29-летняя жительница Севастополя перечислила 200 тысяч рублей мошенникам, но обещанную услугу не получила.

Общая сумма материального ущерба, нанесенного обратившимся в полицию, превысила 7,8 миллионов рублей.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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