Север, Нух и Лунолика: в 2023 году в Крыму родилось больше девочек, чем мальчиков

В 2023 году в Крыму родились 19 тысяч 159 малышей, что на 682 больше, чем годом ранее. В числе новорожденных 183 двойни и 4 тройни. Вопреки устоявшемуся мнению, что мальчиков всегда рождается больше, чем девочек, новорожденные крымчанки по численности превзошли будущих мужчин – их родилось на 343 больше.

Как сообщили РИА «Новый День» в Минюсте РК, самыми популярными именами для мальчиков в 2023 году стали Иван, Александр, Ибрагим, Владимир, Руслан, Тимур, для девочек – Алина, Софья, Мария, Диана, Полина, Амина, Кира, Ясмина.

При этом многие новоявленные родители стремились дать своим детям редкие имена. Например, в 2023 году в Крыму родились Есфирь, Джезмонд-Лев, Сейтэннан, Арчана (мальчик), Версавия, Нух, Джувайрия, Сара-Светлана, Атом, Евлампия, Элита, Екатерина-Василиса, Алмаз, Рукая, Евстасия, Масал (девочка), Аят, Офарид, Маннон, Грачья, Луналика, Самийя, Зубайр, Диамид, Ава-Шерфе, Север.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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