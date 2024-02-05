Зеленский продлил военное положение до середины мая

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на 90 дней – до 14 мая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это означает, что выборов президента весной не будет, так как законодательство страны запрещает подобные процессы во время военного положения.

При этом конституционный срок полномочий Зеленского истекает именно в мае. И на Украине может возникнуть «вакуум легитимности»: по истечению срока полномочий Зеленский останется главой Украины, но приставкой «исполняющий обязанности», не позволяющей ему решать кадровые вопросы в правительстве и в силовых ведомствах страны.

Именно поэтому, предполагают политологи, в ближайшие месяцы украинскую власть ждет череда перестановок.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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