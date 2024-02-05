В Крыму сошла лавина, есть пострадавшие

В Крыму сошла снежная лавина, пострадали два лыжника.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, инцидент произошел накануне в ущелье Холодный кулуар массива Чатыр-Даг.
Сошедшие снежные массы накрыли двух лыжников. Снега было не очень много – раскапывать мужчин не пришлось, однако добраться до них оказалось не просто – пришлось использовать квадроциклы.
На месте спасатели выяснили, что один из лыжников получил травмы груди и руки, второй – руки. Им оказали первую помощь и довезли до Ангарского перевала, где передали медикам.
Напомним, в ближайшие два дня на полуострове ожидаются снег и ураганный ветер, ходить в горы категорически не рекомендуется.
Симферополь, Лиана Макоба
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