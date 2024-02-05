В Крыму собираются принудительно продать несколько тысяч земельных участков

Около 5 тысяч частных земельных участков будут принудительно проданы в Крыму. Об этом сообщили в Госкомрегистре РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о земле на приграничных территориях, принадлежащих иностранцам. Законодательство России не разрешает владеть ими гражданам других государств, лицам без гражданства, а также иностранным организациям. Если собственники самостоятельно не продали или не передали участки в собственность гражданам РФ в установленный законом срок, то по решению суда оно подлежит принудительной продаже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы либо передаче в государственную или муниципальную собственность с возмещением экс-владельцу стоимости имущества, определенной судом.

В Госкомрегистре напомнили, что в перечень приграничных территорий включены 19 и 25 муниципалитетов РК. Больше всего участков, принадлежащих иностранцам, находится в Сакском и Черноморском районах, а также в Феодосии и Ялте. Сейчас ведется подготовка к их принудительной продаже.

Симферополь, Олег Яковенко

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