российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 5 февраля 2024, 21:05 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

ФСБ заявила о предотвращении покушения на одного из руководителей Крыма

ФСБ заявила о предотвращении покушения на одного из высокопоставленных чиновников Крыма.

В ведомстве утверждают, что теракт готовился по заданию СБУ и собирались подорвать автомобиль высокопоставленного чиновника.

Задержаны трое граждан России (одна из них женщина), они дают признательные показания, – сообщают в ФСБ. – У подозреваемых обнаружены и изъяты радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, изготовленное из доработанной противотанковой мины производства Германии с зарядом на основе гексогена массой 1,9 кг, а также устройство со взрывчатым веществом зарубежного производства на основе гексогена С-4 массой 3,05 кг. Кроме того, изъят дистанционный взрыватель, предполагающий подключение по звонку с мобильного телефона».

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,