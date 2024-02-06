Дорогу вокруг Азовского моря построят по образцу крымской «Тавриды»

Транспортное кольцо вокруг Азовского моря будет построено по образцу трассы «Таврида» в Крыму. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин:

«Азовское море стало внутренним. Соответственно, кольцо вокруг Азовского моря – это почти 1400 км – мы хотим сделать четырехполосной скоростной трассой с подъездами к морю, как «Тавриду» мы делали в Крыму».

Хуснуллин отметил, что транспортное кольцо не только существенно изменит логистику в новых регионах, но и позволит сделать одним из драйверов развития этих территорий туризм.

По словам вице-премьера, уже ведутся расчеты туристической инфраструктуры – в частности, количества и категорий отелей.

Ранее Хуснуллин заявлял, что кольцо вокруг Азовского моря планируется построить в 2024 году, а прилегающие к нему дорогу привести в нормативное состояние в течение 2 – 3 лет.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube