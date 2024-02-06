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Вторник, 6 февраля 2024, 10:34 мск

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Ветер заблокировал трассу Ялта – Севастополь

Фото: официальный telegram-канал Николая Лукашенко

Минувшей ночью из-за непогоды была перекрыта трасса Ялта – Севастополь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сильный ветер повалил деревья, которые заблокировали дорогу.

«Силами ГУП РК Крымавтодор ночью велись работы по ликвидации последствий непогоды, – сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукшенко. – Просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию при передвижении по автомобильным дорогам».

Напомним, сегодня в Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. Скорость ветра может достигать 30 м/с, в южных районах и в горах до 35 м/с.

Ялта, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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