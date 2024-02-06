В Севастополе в многоквартирном доме взорвался газ

В Севастополе в многоквартирном доме взорвался газовый баллон, обрушились перекрытия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел по адресу улица Леваневского – 18.

Взрыв произошел в одной из квартир, обрушились перекрытия между 1-2 этажами. «На первом этаже было пустое неработающее помещение – бывшее кафе «Арктика», – пояснил губернатор Михаил Развожаев. – Пострадавших не обнаружено. Всего эвакуировано из подъезда 8 человек, в том числе 3 детей. Информация уточняется.

По предварительной оценке, площадь разрушений – около 50 квадратных метров. Сейчас специалисты отключают дом от коммунальных сетей (электроэнергия, газ, вода, тепло)».

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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