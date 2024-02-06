По южному побережью Крыма пронесся ураган

По Южному берегу Крыма пронесся ураган.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью порывы ветра в Алуште достигали 27 метров в секунду, в Ялте – 32 метров.

«По состоянию на 8:30 по линии ЕДДС поступило 217 обращений. В основном они касались поваленных деревьев и конструкций, отсутствия электроэнергии (по линии «Крымэнерго» порядка 30 обращений, в основном частные дома, устранено). Нарушений водоснабжения нет, газоснабжение также осуществляется в штатном режиме, однако есть случаи повреждений сетей в результате упавших деревьев – службы проводят обследования», – сообщила глава Ялты Янина Павленко.

С аналогичным заявлением выступила и глава Алушты Галина Огнёва, правда, воздержавшись от подробностей:

«В Алуште сохраняются неблагоприятные погодные условия. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме, ликвидируют последствия обильных осадков и ветра, прошедшего ночью 6 февраля».

На втором километре автодороги Нижняя Кутузовка – Верхняя Кутузовка сошел сель. Часть проезжей части оказалась завалена грязью – ее сейчас расчищают дорожники.

Штормовое предупреждение в Крыму сохраняется. Скорость ветра в горах над ЮБК сегодня превысила 40 метров в секунду.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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