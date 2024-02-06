Дети и бензин: крымчане рассказали, как тратят деньги

76% жителей Крыма планируют личный бюджет, а каждый пятый из них строго придерживается намеченных расходов. Таковы результаты опроса, проведенного порталом SuperJob.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше всего денег жители полуострова тратят на еду – это основная статья расходов у 83% крымчан (в соседнем Краснодарском крае – у 77%).

На втором месте по затратам – коммунальные платежи, на третьем – выплаты по кредитам и ипотеке.

Самыми дорогими покупками в минувшем году для жителей Крыма стали девайсы, бытовая техника и путешествия, а для кого-то и одежда.

В целом, отметили крымчане, больше всего денег им приходится тратить на детей и бензин.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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