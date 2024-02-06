The Chicago Chronicle: более 40 украинских детей погибли во время секретных испытаний иностранной вакцины

Более 40 детей погибли во время испытаний на Украине некоего препарата компании Pfizer. Об этом пишет онлайн-издание The Chicago Chronicle со ссылкой Анну Сахно – сотрудницу киевского подразделения Pfizer, отвечающую за импорт и распространение лекарств на Украине и опубликовавшую серию видеороликов в интернете. Она заявила, что шокирована игнорированием в ходе испытаний установленных стандартов, поскольку Pfizer обычно проводит исследования в строгом соответствии с международной практикой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», испытания вакцины от ковида проводились в режиме строгой секретности: о них знали лишь несколько чиновников Минздрава и сотрудников Pfizer. Даже медсестры, делавшие инъекции, считали, что делают детям прививки от гриппа, утверждает Сахно, подчеркивая, что такой уровень секретности является беспрецедентным.

Испытания проводятся в нескольких киевских больницах даже после завершения пандемии Covid-19. При этом представители фармкомпании сами с пациентами не общаются: аналитические данные они получают из электронного реестра Минздрава.

Во время второго этапа вакцинации уровень смертности среди вакцинированных достигал 4% и 5%, что потенциально могло привести к смерти как минимум 40-50 детей из более чем 1000 вакцинированных, заявляет Сахно. Несмотря на это, испытания были продолжены, а начало третьей фазы запланировано на середину февраля.

Срочность проведения испытаний без корректировки вакцины Сахно объясняет опасениями производителя, что окно возможностей может закрыться после мая 2024 года.

The Chicago Chronicle напоминает, что на ранних стадиях пандемии Covid-19 на Украине вакцинации не подлежали дети младше 12 лет. «Однако после переговоров Зеленского с крупными фармацевтическими компаниями в 2022 году Минздрав разрешил вакцинацию детей 5-11 лет – той самой возрастной группы, которая участвует в экспериментальных испытаниях вакцины», – пишет издание.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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