Система защиты от оползней в Крыму безнадежно устарела

В Крыму необходимо разработать генеральную схему инженерной защиты от оползней и селей. Об этом заявил начальник научного отдела «Крымского регионального центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства» Андрей Бессмертный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», катализатором оползней на полуострове является вода: море, обильные осадки, подземные и сезонные поверхностные воды. Противостоять им должны берегозащитные, гидротехнические и другие сооружения, большинство из которых было построено в 70-ые годы прошлого века. Их ресурс был рассчитан на 25 лет, то есть, он выработан уже дважды. Еще хуже обстоят дела с подпорными стенами, часть которых возведена еще до революции.

Необходимо возобновить систему исследования опасных процессов на полуострове, считает Бессмертный, отмечая, что необходимо актуализировать информацию во всех районах Крыма и предпринять первоочередные действия: организовать отвод воды, укреплять склоны кипарисами (у них большие корни) и так далее.

Последний раз такие работы системно проводились 50 лет назад, а после велись лишь локально и эпизодически, заявляет специалист.

На основе новых исследований необходимо создать генеральную схему инженерной защиты Крыма:

«Она должна ответить на все вопросы: где у нас опасные процессы, какие они и что надо сделать для того, чтобы их нейтрализовать или хотя бы минимизировать, – цитирует Бессмертного РИА Новости. – В дальнейшем специалисты, изучая опасные участки, будут обращаться к этой схеме».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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