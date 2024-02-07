В Ялте на газовую трубу рухнул 250-летний кедр

В Ялте во время урагана на газовую трубу рухнул кедр.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице на Леси Украинки, труба подает газ в частное домовладение.

Дереву было 250 лет. Местные жители еще в 2011 году просили дерево убрать, ссылаясь на его аварийность. Украинские чиновники из обращение проигнорировали. После перехода Крыма в состав России ялтинцы снова обратились к властям с просьбой спилить аварийное дерево, но им ответили, что к дереву невозможно подъехать.

«За последние месяцы почва впитала огромное количество влаги, и ураганный ветер более 32 м/с привел к тому, что более 25 огромных деревьев обрушились, – сообщила глава администрации города Ялта Янина Павленко, объясняя ситуацию с кедром.

Отметим, что 250 лет для кедра – не срок: гималайские и атласские кедры живут до 800 лет, ливанские – больше тысячи. Упавший кедр могла «подкосить» прокладка коммуникаций: на опубликованных в соцсетях фото видно, что канализационный люк был расположен вплотную к дереву.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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