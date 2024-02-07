В Крыму национализировали автомобиль Bentley, принадлежавший гражданину США

В Крыму национализировали автомобиль Bentley, принадлежавший гражданину Соединенных Штатов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФТС, машина была выпущена в 1990 году. Гражданин США зарегистрировал ее в штате Массачусетс и в 2015 году ввез в Крым через пункт пропуска «Джанкой» по временным документам. Согласно закону, ввезенный таким образом автомобиль должен покинуть страны в течение года или пойти переоформление по другой таможенную процедуру. Однако собственник не сделал ни того, ни другого: он оставил Bentley доверенному лицу и уехал.

За нарушение правил ввоза на территорию ЕАЭС таможенники автомобиль конфисковали, а суд передал его в доход государства.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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