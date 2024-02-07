СБУ предупредила Зеленского о военном бунте из-за отставки Залужного

Владимир Зеленский решил отложить отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за угрозы военного бунта. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подписать указ об отставке Залужного Зеленский планировал еще 2 февраля.

Однако Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что после объявления о снятии главкома на улицах и в воинских частях начнутся волнения.

«В СБУ предупредили быть готовыми к возможным беспорядкам в Киеве. Некоторые из действующих комбатов и комбригов в ВСУ тогда же получили от СБУ просьбу внимательнее следить за личным составом, чтобы никто не покидал своих позиций и не планировал какие-либо перемещения», – пишет издание.

Опасения CБУ были подкреплены результатами закрытого социологического исследования, согласно которому, увеличивается процент украинцев, выступающих за скорейшее окончание войны даже путем компромиссов с Россией и падают рейтинги власти и президента при одновременном росте рейтингов Залужного и его еще даже не существующей партии.

Все это заставило Зеленского отложить отставку Залужного, но от своего решения он не отказался и просто выжидает удобный момент, чтобы уволить главкома с наименьшими рисками для себя.

По мнению политологов, Зеленский хочет представить это как часть общего плана по кадровому обновлению власти – то есть, уволить не только Залужного, но и еще кого-нибудь. Зеленский уже заявил о необходимости замены ряда руководящих лиц государства и не только в военной сфере.

Таким образом власти попытаются сгладить резонанс относительно отставки Залужного, которая будет подаваться как один из элементов «кардинального обновления». Но для подготовки больших кадровых перемен нужно время.

По данным инсайдеров, Зеленский все еще пытается убедить Залужного написать рапорт об отставке по собственному желанию и принять предложение о переходе на другую работу, чтобы снизит риск перехода главкома в оппозицию и публичной критики с его стороны.

Кроме того, вопрос затягивается из-за того, что Залужному еще не нашли преемника.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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