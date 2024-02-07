В Крыму завершили раскопки средневекового христианского храма

На плато Эски-Кермен в Бахчисарайском районе Крыма археологи завершили раскопки средневекового христианского храма.

Здание было расположено около северного входа в древний город.

«В представлении жителей города святой, чьи мощи в нем хранились, должен был защищать город от врагов и всяких бед, – цитирует Крымское информационное агентство заместителя директора Института археологии Крыма РАН Эльзару Хайрединову. – Над входом в храм располагался портал с высеченными крестами. Сохранился и алтарь, состоящий из плиты и подпиравшем ее граненным столбом с высеченными крестами. На алтарном столбе вырублены углубления для мощей и реликвий, которые, к сожалению, не сохранились, поэтому мы не можем определить, кому был посвящен храм».

Во время раскопок археологи обнаружили любопытную черепицу: на обломках были нанесены метки в виде креста. В средние века мастера, делавшие черепицу, часто помечали ее буквами или различными знаками и изображениями. Но крест на черепице был найден впервые.

Бахчисарай, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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