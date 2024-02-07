Крымчанин 11 лет с особой жесткостью насиловал дочерей

В Крыму вынесли приговор мужчине, который 11 лет с особой жесткостью насиловал собственных дочерей.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, с июня 2010 по июнь 2021 года мужчина, когда жена находилась на работе, а младшая дочка гостила у бабушки, совершал половые преступления против старшей дочери. На момент первого изнасилования девочке было всего 7 лет: папаша напоил ее вином, а чтобы она никому ничего не рассказала, зарубил на ее глазах собаку.

Свои действия отец снимал на видео и хранил на флеш-накопителе.

Девочка была запугана, никому ничего не говорила и лишь после переезда в совершеннолетнем возрасте в другой населенный пункт, выслушав претензии матери о нежелании общаться с родителями, рассказала о чудовищных фактах.

В ходе следствия выяснилось, что после ее отъезда отец «переключился» на младшую дочь, совершив в 2021 году в отношении 10-летней на тот момент девочки иные действия сексуального характера.

«Следователями и следователями-криминалистами проведена масштабная работа по сбору доказательственной базы с привлечением экспертов, а также специалистов для оказания помощи потерпевшим, – рассказали в ГСУ СК по РК. – Судом 40-летний житель Красноперекопска признан виновным и приговорен к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы после отбытия наказания на срок 2 года».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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