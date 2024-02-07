В Севастополе каток, который никак не могут достроить, подорожал в 2 раза

В Севастополе цена крытого катка, который никак не могут достроить, выросла в 2 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контракт на строительство спорткомплекса с искусственным льдом в районе улицы Генерала Мельника был заключен 31 июля 2020 по цене 913 млн рублей. Завершить строительство должны 31 августа 2022. Но не завершили. Сроки сдвигали несколько раз, и за это время проект существенно подорожал и сейчас оценивается в 1,8 млрд рублей.

Кстати, по некоторым данным, подрядчик получил аванс в размере 1 млрд рублей, а проект на сегодняшний день готов лишь на 50%.

Сроки сдачи в очередной раз перенесли – на март 2025.

Строительством занимается компания «Асгард». «Ранее ее генеральный директор Игорь Анацкий обвинялся в хищении почти 280 миллионов рублей, – напоминает «Первый севастопольский». – В ходе расследования уголовного дела он возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме. ​А статью переквалифицировали на более легкую. В итоге его приговорили к 6 месяцам ограничения свободы и освободили от наказания в связи с истечением срока давности».

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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