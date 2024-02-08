На Украине нашли еще один мобилизационный резерв – это военные пенсионеры в возрасте до 60 лет. Об этом сообщила глава Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего на сегодняшний день в стране насчитывается около 368 тысяч человек, которым назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы». Половина из них уже перешагнула 60-летний рубеж. Из тех, кто еще не достиг предельного возраста для мобилизации в ВСУ служат только 21 тысяча, или менее 12%.

Еще 52 тысячи работают «на гражданке», а 104 тысячи, то есть в 2 раза больше, вообще ни служат и не работают. При этом в каждой возрастной группе младше 60 лет соотношение 1 работающий к 2 живущим на пенсию сохраняется.

Напомним, накануне Верховная рада в первом чтении одобрила законопроект об усилении мобилизации.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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