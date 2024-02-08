Виллу «София» на набережной Ялты оценили в разы меньше суммы, которую просит Ротару

Виллу «София» на набережной Ялты оценили в сумму в разы меньше той, что просит собственник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трехэтажный исторический особняк, расположенный на набережной Ленина, семья Ротару выкупила, чтобы открыть в нем центр для талантливых детей. Но сначала там организовали звукозаписывающую студию, а в 2009 году открыли бутик-отель. К 2016 году отель стал убыточным: желающих платить от 25 тыс до 70 тыс рублей в сутки за номер с окнами на шумную набережную было немного. С тех пор здание пустует. В 2019 году его выставили на продажу. Сначала просили 25 млн евро.

Первый покупатель нашелся быстро – некий московский бизнесмен хотел приобрести «красивый домик у моря» для летнего отдыха жены и дочери. Но за указанную цену просил еще «небольшой, чисто формальный» участок между зданием и морем, чтобы огородить его и «не мешать жителям и гостям Ялты и чтобы они не мешали отдыхать его семье». Забрать часть набережной, разумеется не разрешили, и бизнесмен интерес к «домику» потерял.

Новых покупателей долго не было, цену снизил до 22 млн евро, потом до 20.

Наконец, интересант нашелся, но согласился приобрести виллу за 9 млн евро. Однако сын Ротару Руслан Евдокименко, которому официально принадлежит недвижимость, поднял цену до 30 млн евро, заявив что покупатель должен заплатить за имя его матери.

Виллу не продали до сих пор. Между тем, на нее обратили внимание крымские власти – сейчас решается вопрос о национализации особняка. Уже озвучено предложение сделать там Дворец бракосочетаний.

«Рыночная цена этого объекта на сегодняшний день составляет около 800 миллионов рублей», – пишет «КП Крым» со ссылкой на риелторов (примерно за эту сумму и собирался приобрести особняк второй интересант).

О второй вилле, расположенной в поселке Никита (ее семья Ротару продавать не собиралась), речи пока не идет. Кстати, местные жители заявляют, что территория обоих особняков содержится в порядке, но кто этим занимается – никто не знает.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube