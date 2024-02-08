В Крыму мыши атакуют сельхозземли

Сельскохозяйственные земли в Крыму атакуют мыши.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РК, по итогам фитосанитарного мониторинга, проведенного в январе, заселенность вредителями земель сельхозназначения составила 75%.

Увеличение численности мышевидных грызунов зафиксировано в посевах озимых культур, лесополосах, вдоль обочин дорог, на брошенных землях и землях запаса. Специалисты связывают нашествие мышей с теплой зимой.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube