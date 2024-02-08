В Крыму мыши атакуют сельхозземли

Сельскохозяйственные земли в Крыму атакуют мыши.
Как сообщили РИА «Новый День» в отделе защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РК, по итогам фитосанитарного мониторинга, проведенного в январе, заселенность вредителями земель сельхозназначения составила 75%.
Увеличение численности мышевидных грызунов зафиксировано в посевах озимых культур, лесополосах, вдоль обочин дорог, на брошенных землях и землях запаса. Специалисты связывают нашествие мышей с теплой зимой.
Симферополь, Лиана Макоба
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