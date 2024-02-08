В Крыму вынесли приговор организаторше подпольных казино

В Крыму вынесли приговор 42-летней жительница Брянска – ее признали виновной в организации преступного сообщества, незаконной организации и проведении азартных игр, совершенные орггруппой с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в апреле 2014 года женщина с двумя подельниками создала на полуострове преступное сообщество из 20 человек для азартных игр в интернете. Восемь залов с виртуальными игровыми автоматами располагались в Красноперекопске, Джанкое, Симферополе, Евпатории, Ялте, Керчи и Феодосии.

С целью конспирации жительница Брянска организовала фирму, якобы специализирующуюся на внебиржевой торговле, через которую оформляла фиктивные трудовые договоры с работниками залов и вела бухгалтерию.

Организованную группу выявили и пересекли ее деятельность в 2017 году сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Полученный сообщниками незаконный доход превысил 10 млн рублей. По результатам расследования суд признал участников группы виновными и приговорил к различным срокам лишения свободы с возмещением причиненного ущерба.

Дама-организатор успела скрыться, ее объявили в розыск и задержали весной 2020 года в международном аэропорту Белгородской области при попытке покинуть территорию Российской Федерации.

Судом приговорил женщину к 12,5 годам в исправительной колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 800 тысяч рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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