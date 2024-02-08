Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУ

Новым главнокомандующим ВСУ назначен генерал Александра Сырский. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«С сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда, – сообщил он. – Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Игнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего.

Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Сегодня же говорил с генералами Мойсюком и Забродским».

Между тем, источники в Офисе президента сообщают, что Сырский – креатура Андрея Ермака: именно глава ОП почти год продвигал командующего Сухопутными силами на должность главкома.

Причиной же отставки Залужного, по словам Зеленского, стал провал летнего наступления на южном фронте.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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