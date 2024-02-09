Сторонники Порошенко хотят организовать новый Майдан

Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко после отставки главкома ВСУ Валерия Залужного выходить на Майдан.

«Заявления Залужный не писал и ни на какие должности не соглашался, – заявил пропорошенковский блогер Карл Волох. – Думаю, стоит и нам с вами посоветоваться по поводу изменения стратегии и новых подходов – о чем так беспокоится президент Зеленский. Я планирую это начать завтра в 17 возле стеллы». Пост получил тысячи лайков, массу перепостов и немало комментариев в том же ключе.

«Начать должен Киев, а мы из регионов подтянемся», – говорится в первом же комментарии.

Напомним, именно с призыва выходить на Майдан с «зонтиками и хорошим настроением» начался Евромайдан 2013-14 годов.

Между тем, западная пресса отмечает, что замена Залужного на Сырского

будет непопулярна среди военнослужащих.

Среди рядовых солдат его не любят, пишет Washington Post, многие обвиняют его в использовании советских методов в командовании и считают, что тот слишком долго держал украинские войска под обстрелом в Бахмуте вместо того, чтобы отступить.

Издание отмечает: неясно, как назначение Сырского изменит все более опасное для Украины положение на поле боя, ведь Россия вернула себе стратегическую инициативу, усилив атаки вдоль линии фронта, а украинское командование заявляет, что им остро не хватает людей, особенно пехотинцев.

Наконец, Украина сталкивается с нехваткой боеприпасов, поскольку пакет помощи в размере 60 млрд долларов, предложенный президентом США Байденом, застопорился в Конгрессе.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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