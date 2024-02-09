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Пятница, 9 февраля 2024, 11:03 мск

Новости Крым

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В Крыму пациент скончался в больнице, не дождавшись помощи

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту неоказания медицинской помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 2 февраля в джанкойскую больницу поступил 66-летний мужчина с подозрением на инсульт.

«На протяжении более двух часов медицинская помощь ему не оказывалась. Через некоторое время после того, как мужчина был переведЕн в реанимационное отделение, он скончался», – сообщили в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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