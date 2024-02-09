В Крым ненадолго пришла весна

В Крым на неделю заглянет весна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «февральское окно» открыл теплый средиземноморский воздух. Уже сегодня днем воздух на полуострое прогреется до +17, в выходные – до +18. А следующая неделя и вовсе начнется с +20.

Несмотря на то, что на побережье будет очень тепло, открывать купальный сезон категорически не рекомендуется: сейчас самая высокая температура морской воды фиксируется в Ялте – всего +10 градусов.

Кстати, к концу следующей недели на полуострове ожидается похолодание.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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