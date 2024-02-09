В Крыму обнаружили «новые» источники воды, известные ранее

После двухлетних поисков в Крыму обнаружены новые месторождения питьевых подземных вод. Но они были известны и раньше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июне 2021 года ГУПРК «Крымигеология» провело закрытый тендер и заключило контракт с ООО «Уралгео» из Уфы на выполнение работ по геологическому изучению недр в целях выявления новых месторождений питьевых подземных вод на территории Республики Крым стоимостью более 593 млн рублей.

Срок действия договора был ограничен 30 ноября 2023 года.

С просьбой сообщить о результатах этой работы «Новый День» обратился в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым. На запрос был получен ответ: «Геологическое изучение недр с целью выявления новых месторождений питьевых подземных вод на территории Республики Крым проводилось в рамках комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя. По результатам поисковых работ выделено 5 новых участков месторождений подземных вод в районе сел Тепловка, Ключевое, Николаевка, Вилино и Клёновка. Лицензии на добычу подземных вод для водоснабжения населения выданы ГУП РК «Вода Крыма».

То есть более полумиллиарда рублей были потрачены не зря, и водоснабжение пяти сел Бахчисарайского и Симферопольского районов улучшится.

Однако еще годом раньше директор Бахчисарайского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Андрей Ширяев рассказал: «Сегодня водозабор Вилино-2 запущен в работу, выбурить его решили в 2021 году». По словам Ширяева, решение о бурении дополнительных скважин между селами Вилино и Табачное Бахчисарайского района было принято еще в 2020 году.

В марте 2021 года по местному ТВ прошла новость о том, что в Симферопольском районе разрабатывают Бештерек-Зуйское месторождение воды, законсервированное еще с советских времен.

«В окрестностях села Клёновка под Симферополем располагается крупное месторождение артезианской воды – Бештерек-Зуйское. Его обнаружили еще в советские времена. Но тогда эти запасы не пригодились, месторождение законсервировали».

Что касается ООО «Уралгео», то эта компания с семью сотрудниками и уставным капиталом 10 тыс рублей (из них 75% в августе 2021 года внес крымчанин Владимир Бида) в последующие годы никаких договоров не заключала. В 2022 году задекларировала прибыль 1,5 млн рублей.

Симферополь, Ольга Картошина

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