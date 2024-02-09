Крымчанин похитил 7-летнего сына у бывшей жены

Житель Крыма похитил 7-летнего ребенка у бывшей жены.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, в полицию обратилась 32-летняя женщина, заявившая, что ее бывший муж исчез вместе с их общим сыном.

Выяснилось, что в январе текущего года суд вынес определение о том, что ребенок должен остаться с матерью, но отец, забрав мальчика, скрылся в неизвестном направлении.

В поисках принимали участие сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Симферополю, УМВД России по Ялте и регионального ФССП. «Благодаря помощи неравнодушных граждан 7-летнего мальчика и его отца нашли в Алупке, -сообщили в ведомстве. – В настоящее время ребенок изъят у мужчины и передан матери. Проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента».

Симферополь, Лиана Макоба

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