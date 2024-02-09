В Крыму сохраняется дефицит врачей и медперсонала

В Крыму сохраняется дефицит медиков – не столь значительный, как 2 года назад, но еще существенный.

Как уже сообщал «Новый День», в 2021 году в РК не хватало 26% врачей и 20% среднего медперсонала. Сейчас дефицит сократился до 10%.

«За последние две недели на работу приняты такие узкие специалисты, как анестезиолог, ортопед, онколог, терапевт, челюстно-лицевой хирург, аллерголог, – сообщил глава РК Сергей Аксенов. – Но этого недостаточно. Подбором кадров необходимо заниматься системно, это задача главных врачей, так как только они знают проблемы конкретного медучреждения. Руководители должны лично держать ситуацию на контроле: контактировать с организациями по подбору кадров и учебными заведениями. Также необходимо определить, каких мер поддержки медработников не хватает в нашем регионе по сравнению с другими».

Всего на сегодняшний день, по словам Аксенова, есть дефицит в 500 врачей и около 1 тысячи человек младшего и среднего медперсонала.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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