В Симферополе похитили студента: четверо его знакомых решили, что парень торгует наркотиками.

Как сообщили РИА «Новый День» в в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, вечером 8 февраля молодые люди в возрасте 18 – 25 лет затолкали в машину 17-летнего юношу и потребовали достать им дозу. Когда парень объяснил, что они ошиблись, те поставили его «на счетчик». Пока сообщники возили студента по городу, угрожая пистолетом, сумма выросла с 15 до 50 тыс рублей.

В конце концов, пленнику позволили позвонить брату, который пообещал подвезти деньги в указанное место, где подельников задержали полицейские.

Молодым людям вменяется похищение группой лиц по предварительному сговору с применением насилия из корыстных побуждений.

В настоящее время с ними работают следователи СК, задержанные проверяются на причастность к иным преступлениям.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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