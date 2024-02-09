В Ялте до сих пор не могут расселить дом, признанный авариным еще 30 лет назад

В Ялте до сих пор не могут расселить печально известное общежитие «Зведочка».

Как уже сообщал «Новый День», здание построено в 1963 году как летняя гостинца. В нем нет ни вентиляции, ни отопления, ни газоснабжения, так как помещения изначально не были предназначены для постоянного проживания.

Тем не менее, с 2010 по 2013 годы сотрудники управления по межнациональным отношениям и обустройству депортированных народов исполнительного комитета Ялтинского городского совета в нарушение законодательства подписали и выдали гражданам ордера на вселение в комнаты гостиницы. Тогда управлением руководил Заур Смирнов.

После перехода Крыма под юрисдикцию России, людей не только не переселили из аварийного помещения, но им добавили новых жильцов. С июля по декабрь 2015 года чиновники подписали и выдали новые договоры социального найма на вселение и проживание в комнатах двух корпусов гостиницы «Звездочка», заведомо зная, что эти помещения не состоят в жилом фонде муниципального образования.

К тому времени Заур Смирнов дорос до начальника Госкомнаца, и крымские татары, жившие в «Звездочке», обращались к нему за помощью, но реакции не дождались. Всего в гостинице на тот момент жили 400 человек.

В 2016 году по выше изложенным фактам было возбуждено уголовное дело. Параллельно прокурор Ялты подал в городской суд исковое заявление в интересах жителей «Звездочки», через полгода иск был удовлетворен. Но городские власти вердикт оспорили. Тогда это вызвало возмущение у экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской:

«В городской администрации вместо решения проблем жильцов более рациональным посчитали продолжение судебных разбирательств, – негодовала Поклонская. – Властям, по всей видимости, кажется, что в этом полуразрушенном доме еще вполне можно жить. Мол, нет официальной бумажки о признании здания непригодным. А так не видно?! Да там при сильном ветре одна стена вообще может упасть, потому что держится лишь утягивающим тросом. Остается только посоветовать местным чиновникам приехать и на себе испытать «комфорт» этого общежития, если не страшно».

Прошло еще 7 лет, а воз и ныне там: в гостинце, признанной аварийной еще 30 лет назад, по-прежнему живут 300 человек.

На этой неделе с ними встретился премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк и сообщил: «Принято решение о заключении договора в этом году на разработку проектно-сметной документации по строительству нового дома. После проектно-изыскательских работ по получению положительного заключения экспертизы, планируется начать строительство нового дома для расселения общежития. Строительно-монтажные работы по новому дому планируется завершить в 2027 году».

То есть новое и безопасное жилье ждать обитателям «Звездочки» придется еще минимум 7 лет.

«Планируем включить жильцов «Звездочки» в новую Региональную адресную программу переселения из аварийного жилья – ее утверждение запланировано на 2025 год, – вставила свое слово глава Ялты Янина Павленко. – Понимаем, что ждать людям приходится в некомфортных условиях – дала поручение департаменту ЖКХ определить, какие проблемы можем решить оперативно. Начнем ремонт кровли, где надо – поменяем участки канализации, остеклим лестничные марши. Предложила желающим переехать в фонд временного размещения. Получаю сигналы, что те, кому уже выдано благоустроенное жилье, «Звездочку» покидать не торопятся».

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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