В Ялте начали сносить капитальный самострой

В Ялте начали сносить незаконные капитальные строения. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первой под снос попала масштабная хозпостройка на набережной Гурзуфа, которая с начала нулевых используется под склад местным предпринимателем.

«Также уже разобрали основательный бутовый забор на Заречной и надстройку над гаражом на Гоголя. Далее под снос пойдут стационарный торговый павильон на набережной, торговая точка на Сеченова и внушительный капстрой на Садовой», – заявила мэр.

Продолжают убирать и нестационарные самострои: в январе демонтировали 65 объектов, в том числе 7 гаражей, 200 метров забора и 36 ограничителей движения (в основном, шлагбаумы).

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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