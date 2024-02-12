На Украине картофель, помидоры и бананы подорожали в несколько раз

Ну Украине отмечается новый виток цен на продукты: за год картофель подорожал в 4 раза, ягоды и фрукты – в раза, помидоры и бананы – в 3 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в январе продукты питания подорожали по сравнению с декабрем 2023 года на 1,2%, что втрое выше общего роста потребительских цен, выросших за месяц на 0,4%.

Самый большой скачок цен зафиксирован на овощи – сразу на 16,8%. Фрукты подорожали на 4,5%, молоко – на 1,6%, сливочное масло – на 1,5%.

Картофель только за первую неделею января вырос в цене на 11% к последним числам декабря. В целом, отпускные цены в январе в 3,9 раза превышали уровень аналогичного прошлогоднего периода.

По прогнозам специалистов, к весне картофель может подорожать еще процентов на 20-25. Причина в том, что на рынке очень мало товарных партий картофеля хорошего качества, плюс есть проблема с хранилищами. Поэтому производители еще осенью попытались распродать весь урожай.

При этом, в 2023 году на Украине собрали в 3 раза больше картофеля, чем необходимо для внутреннего рынка, но в сентябре практически все скупили посредники, которые теперь и держат цены.

По причине высокой стоимости на Украине становятся экзотикой бананы и помидоры: первые подорожали за год в 3-5 раз, а вторые стоят в 2 -3 раза дороже, чем говяжья или свиная вырезка. Ситуация объясняется дорогой логистикой: во время блокады польской границы доставка подорожала вдвое. Сейчас фуры едут свободно, но снижать тарифы на перевозки транспортные компании не спешат.

В редкий деликатес может превратиться и лук: цены на него растут не стол стремительно, да и урожай 2023 года был большим, но его активно вывозят из страны – по 300 – 400 тонн в сутки. И к весне лук может просто закончиться.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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