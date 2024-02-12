В Крыму банщик избил клиента, ограбил и угрожал превратить его в раба

В Симферополе банщик избил и ограбил клиента, а потом заставил оплатить себе такси – иначе обещал забрать в рабство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , под «раздачу» попал моряк – он только что вернулся из рейса и решил расслабиться в одной из саун крымской столицы. Там к нему присоединилась дочь управляющей, иногда внутрь заглядывал один сотрудников, раздражая своей назойливостью.

Девушка выяснила, что клиент при деньгах и попросила в долг, но получила отказ. Вместо этого моряк пригласил новую знакомую к себе и пообещал оплатить такси.

«Когда она приехала, джентльмен вышел встречать и опять увидел того самого банщика, который без прелюдий прописал мужику леща, добавил пару пинков и вытащил из карманов 45 тысяч и паспорт. А потом добавил, что тот должен еще и такси оплатить, иначе его заберут в рабство – колоть в сауне дрова, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Крепостного банщик не получил, зато получил четыре с половиной года колонии».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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