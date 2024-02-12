Севастополь – единственный город РФ, где вторичное жилье гораздо дороже новостроек

Севастополь вошел в число регионов Росси, где цены на вторичном рынке жилья дороже, чем на первичном. Исследование проводили аналитики сервиса ЦИАН.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в подавляющем большинстве территорий России «первичка» дороже «вторички» – в среднем на 18,7%. И только в пяти регионах наблюдается обратная ситуация – в Самарской и Псковской областях, в Ставропольском и Краснодарском краях и в Севастополе. Причем, последний является абсолютным лидером по ценовому разрыву: если у соседей краснодарцев этот показатель составляет 2,5%, а у остальных – не более 1,2%, то в Севастополе – 22,2%.

Так, согласно данным «ЦИАН.Аналитики» средняя цена одного квадратного метра в городе в январе составляла 134,6 тыс рублей на первичном рынке и 164,5 тыс на вторичном.

В Крыму «первичка» значительно дороже «вторички»: в первом случае квадрат в среднем стоит 229,7 тыс рублей, во втором – 170,8%. Разница в цене – 34,5%.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube