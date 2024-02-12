«Никто не вернется…» Зеленский подписал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая 2024 года. Этот документ окончательно ставит крест на возможности президентских выборов грядущей весной.

Между тем, Украина взбудоражена новым законопроектом о мобилизации, принятым Радой в первом чтении.

Как уже сообщал «Новый День», закон существенно расширяет категории подлежащих мобилизации и ужесточает санкции за уклонение от нее.

Новыми нормами недовольны все – население, бизнес, депутат и даже омбудсмен – список замечаний от уполномоченного по правам человека занял 10 страниц. К слову, объем претензий от промышленников и предпринимателей в 10 раз больше.

Так, Европейская Бизнес-ассоциации обратилась к председателю комитета Совета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Александру Завитневичу с призывом создать рабочую группу для доработки проекта до второго чтения, куда просят включить и представителей бизнеса. Если же это не будет сделано, заявляют авторы обращения, последствия влияния на экономику и в целом на страну могут быть невосполнимыми и «большим вопросом является, кто за эти ошибки будет отвечать».

Между тем, украинцы засыпают социальные сети гневными комментариями:

«Этот законопроект свидетельствует о том, что мы никогда не будем цивилизованной, демократической страной. У нас прав, как у свободных людей, нет и не будет, из нас делают бесправных рабов. Интересно, где в Европе так относятся к правам человека, как в Украине. Ну и как вы думаете, у нас есть шанс попасть в европейское сообщество?"

«С такими решениями в Верховную Раду можно посадить бабушек из подъезда, решения будут принимать на том же качественном уровне, зато гораздо быстрее. Очень сложные и комплексные проблемы пытаются разрулить суперпростыми решениями, при этом прикрывая свою некомпетентность «трудной ситуацией, в которой мы в первую очередь должны поддержать воинство».

«Те, за границей, пойдут и попросят убежища из-за преследования и нарушения прав человека, и никто не вернется».

«Пора подниматься и гнать власть, не позволить себя загнать на бойню».

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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