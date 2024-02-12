В Крыму вынесли приговор мужчинам, несколько часов убивавшим ялтинца

В Крыму вынесли приговор двум жителям Ялты, забившим и зарезавшим 34-летнего Сергея Сухова и выбросившим его возле больницы. Как уже сообщал «Новый День», убийство было совершено в сентябре 2022 года. Мужчины выпивали в «Автокафе», а потом из-за чего поспорили.

Камера наружного наблюдения зафиксировала, как двое мужчин прямо в автомобиле жестоко избивают третьего. Через несколько часов – около пяти утра – Сухова со следами множественных побоев и несколькими ножевыми ранениями обнаружили возле больницы в Ливадии. Мужчина был еще жив, но спасти его не удалось.

Полиция быстро задержала двух участников избиения, но одного из них – командира взвода Алупкинской роты специального назначения сводного полка народного ополчения – вскоре отпустили, оформив как свидетеля. Это вызвало широкий общественный резонанс: полторы сотни ялтинцев собрались возле городского управления МВД, чтобы высказать возмущение.

После этого второго участника убийства тоже отправили под стражу.

Мужчин обвиняли по статье об убийстве группой лиц по предварительному сговору, но во время судебного заседания статью переквалифицировали на более мягкую – умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести по предварительному сговору. Одного из них – еще и в убийстве. В итоге, бывший командир взвода народного ополчения получил 3,5 года колонии поселения (с учетом срока в СИЗО, он может выйти на свободу уже летом), его сообщник – 13 лет «строгача». Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск от матери погибшего – осужденные должны выплатить 2,5 млн рублей.

Близкие погибшего заявили, что шокированы мягкостью наказания. Не удовлетворил вердикт и прокуратуру: обвинение запрашивало для одного 17,5 лет и 15 лет для второго.

Ведомство намерено обжаловать приговор.

Ялта, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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