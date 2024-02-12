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Понедельник, 12 февраля 2024, 21:21 мск

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В Алуште рабочего завалило скальной породой в котловане

В Алуште завершено следствие по факту гибели рабочего в строительном котловане.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, трагедия произошла в июне прошедшего года.

По версии следствия, ответственный за безопасность при строительстве коттеджного поселка руководил земляными работ по прокладке канализации и отправил 37-летнего наемного рабочего на дно котлована глубиной более 1 метра, не оборудованного укрепительными сооружениями.

В результате, когда рабочий находился внутри котлована, обвалился откос котлована, мужчину завалило скальной породой. Рабочий получил травмы и скончался на месте происшествия.

Дело направили в суд.

Алушта, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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