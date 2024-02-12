В Киеве арестовали бывшего крымского министра за огромный ущерб ВСУ

В Киеве арестовали экс-руководителя департамента военно-технической политики Минобороны Александра Лиева – его обвиняют в хищении почти 1,5 млрд гривен на закупке снарядов для ВСУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обыски в Минобороны Украины начались в конце января. Тогда заявлялось, что к сделке причастны бывшие и действующие чиновники ведомства и руководители аффилированных компаний. Деньги «осваивались» на закупке 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ.

В августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии артснарядов у «Львовского арсенала». Затем Минобороны перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом.

После получения средств, менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину.

Однако та не отправила ни одного артснаряда, а полученные средства вывела в тень, переведя их на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах. Остальные суммы от Минобороны остались на счетах украинской компании в одном из столичных банков.

Похищенные средства арестованы, решается вопрос их возвращения в Украину.

Одного из фигурантов задержали на попытке выехать за пределы Украины, поэтому его заключили под стражей.

Лиева прокуратура просила взять под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 268 миллионов гривен. Однако сначала Высший антикоррупционный суд отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства, но сегодня сторона обвинения сегодня добилась заключения Лиева под стражу до 8 апреля с правом залога в 50 млн гривен.

Напомним, Лиев в свое время был министром курортов Крыма – это было до 2014 года.

Сейчас в российских пабликах в шутку предлагают его наградить за ущерб, причиненный ВСУ.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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