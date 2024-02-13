Трое крымчан вымогали у предпринимателя долю в бизнесе и дорогое оборудование

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали жителей Феодосии по подозрению в вымогательстве денег у местного предпринимателя.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, трое горожан под угрозой физической расправы требовали у четвертого 1 миллион рублей за долю в бизнесе или право собственности на оборудование стоимостью порядка 4,5 миллиона рублей.

Одного из вымогателей задержали с поличным при получении от предпринимателя 150 тысяч рублей. Второй попытался скрыться, но его нашли на одной из животноводческих ферм в поселке Береговое.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ – «Вымогательство группой лиц с применением насилия в крупном размере». Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

О третьем вымогателе не упоминается.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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