Трое крымчан вымогали у предпринимателя долю в бизнесе и дорогое оборудование

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали жителей Феодосии по подозрению в вымогательстве денег у местного предпринимателя.
Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, трое горожан под угрозой физической расправы требовали у четвертого 1 миллион рублей за долю в бизнесе или право собственности на оборудование стоимостью порядка 4,5 миллиона рублей.
Одного из вымогателей задержали с поличным при получении от предпринимателя 150 тысяч рублей. Второй попытался скрыться, но его нашли на одной из животноводческих ферм в поселке Береговое.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ – «Вымогательство группой лиц с применением насилия в крупном размере». Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.
О третьем вымогателе не упоминается.
Симферополь, Олег Яковенко
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